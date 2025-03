Ilrestodelcarlino.it - Bimba ferita alla testa. Sbatte contro un mobile mentre gioca in casa. Portata al pronto soccorso

Momenti di altissima tensione, l’altra sera in una abitazione di Correggio, dove una bambina di un anno è rimastain un banale infortunio domestico. Forse nelre in, deve aver perso l’equilibrio, cadendo proprio nei pressi di un tavolino del salotto. La piccola ha battuto lail, procurandosi un tagliofronte. Ma è stata soprattutto una momentanea perdita di sensi che ha comprensibilmente preoccupato i genitori, i quali hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto, nel quartiere di via Bolognesi, sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa insieme al personale dell’autoinfermieristica di Reggio. Nel frattempo la bambina aveva già ripreso conoscenza e appariva tranquilla, pur se con lafronte. Dopo le prime cure è stata caricata in ambulanza, insieme a un familiare, per essere accompagnata aldel Santa Maria Nuova di Reggio con traumi giudicati di media gravità, per poi essere affidata all’assistenza del personale della Pediatria.