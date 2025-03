Lanazione.it - Billi, netto successo alla Bacialla Bike

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 marzo 2025 –BaciAncora una volta la Baciha aperto nel migliore dei modi la lunga stagione toscana delle prove su lunga distanza. Bellissima la manifestazione di Terontola (AR) che oltre a inaugurare due challenge di prestigio quali la Coppa Toscana Mtb e il Circuito della Maremma Tosco Laziale ha portato avanti anche l’Umbria Marathon Mtb. D’altronde il percorso aretino sfociava in Umbria andando a toccare il Lago Trasimeno. La vittoria sui 45 km per 1.480 metri di dislivello è andata a Jacopo(Metallurgica Veneta Mtb), primo in 1h53’29” precedendo di 1’10” Giuseppe Panariello (Neb18 Factory Team), terzo a 2’22” Nicola Furiasse (Biiking Racing Team) davanti al colombiano Juan Daniel Alarcon Ambrosio (Neb18 Factory Team) a 4’17” e a Massimo Rosa, compagno di colori del vincitore, a 4’27”.