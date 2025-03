.com - Biliardo / Al traguardo la stagione regolare della serie B

Due gare in una settimana per completare le varie classifiche. Il Passion 3 per laA, il Circolo Cittadino Jesi punta ai play off come pure le jesine Dopolavoro e Passion VALLESINA 10 marzo 2025 – Venerdì 7 marzo si è giocata la 22° giornata del campionato regionale di boccette diA1, la 26° giornata del campionato provinciale diA e la 20° giornata del campionato provinciale diB.Inizia l’ultima settimana diper la B, si giocherà sia domani martedì che venerdì 14 e poi alla fine si stileranno le classifiche che vedrà la vincente di ogni giorne salire inA e le successive 5 di ogni giorne accedere ai play off.Detto che al Passion Jesi 3 per accedere inA manca solo la conferma matematica, per il resto gran bagarre per un posto play off e per trovare la posizione migliore.