Biglietti dei concerti di Taylor Swift rubati | arrestati due hacker

Duesono statia New York per aver rubato 993per l’Eras Tour di, oltre che numerosi pass per gli show di Adele ed Ed Sheeran. Li avrebbero poi rivenduti a prezzi elevatissimi sul mercato nero, guadagnando grazie alla compravendita oltre 600.000 dollari. I due, che lavoravano per una società collegata a StubHub, avrebbero sfruttato una falla nel sistema, intercettando numerosi ticket già venduti. Gli acquirenti, ignari di tutto, si limitavano a comprare l’URL di un biglietto appartenente già a qualcun altro. I malfattori sono ora accusati di furto, manomissione di sistemi telematici, cospirazione e truffa. Le forze dell’ordine hanno collaborato con esperti di sicurezza informatica per smantellare la rete criminale, stroncando così una delle truffe più redditizie degli ultimi anni.