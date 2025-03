Tpi.it - Bif&st 2025: anche quest’anno torna il festival del cinema di Bari tra star, anteprime internazionali e 125 proiezioni

Il Bif&st –International Film&TVda sabato 22 a sabato 29 marzo. «Con le sue numerose sezioni nei teatri e neiconsuetudinari o ritrovati, il suo affezionato pubblico di sempre e, siamo certi, gli spettatori più giovani o giovanissimi. Parliamo della cosiddetta Generazione Z o giù di lì, che – secondo recenti ricerche – sebbene sia cresciuta con lo streaming (e la pandemia) sta scoprendo la vertigine della sala, le visioni “live” e collettive, il piacere del confronto con i registi e gli interpreti, i quali, dal canto loro, sempre più spesso accompagnano i film in uscita di città in città. Nel 2024 da poco alle nostre spalle oltre il 40 per cento degli spettatori è da annoverarsi nella fascia under 24, in barba a chi continua a descrivere i giovani apatici e indifferenti a tutto», ha dichiarato oggi nella conferenza stampa di presentazione il direttore dele criticotografico Oscar Iarussi.