Bifest | al via l’appuntamento con l’edizione 2025

Questa mattina è stato presentato il programma del, il Bari International Film TV Festival in programma dal 22 al 29 marzo a Bari.Oscar Iarussi, direttore artistico della rassegna, ha illustrato il ricco programma delcon le sue numerose sezioni nei teatri e nei cinema consuetudinari o ritrovati. Un programma importante e ricco di appuntamenti la cui direzione Iarussi eredita da Felice Laudadio che è riuscito a rendere la kermesse barese un appuntamento da non perdere nel nutrito calendario di festival e kermesse cinematografiche lungo la penisola.Ilprevede circa 140 appuntamenti e 125 film in proiezione unica (non ci sono repliche) tra anteprime mondiali, europee e italiane. Tra cui l’importante RETROSPETTIVA dedicata a NANNI MORETTI per i suoi cinquant’anni di cinema, arricchita da un incontro con l’Autore domenica mattina 23 marzo al Petruzzelli; il FOCUS A24, il primo omaggio organico che l’Italia rende all’innovativa esperienza della casa di produzione e distribuzione statunitense di tanti recenti successi candidati all’Oscar (Everything Everywhere All at Once, The Whale, La zona d’interesse) fondata nel 2012 da Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges.