Bifest 2025 | i titoli di Rai Cinema

Raipartecipa al– Bari International Film&TV Festivalcon 13, tra film e film documentari che ha contribuito a produrre.Nove di questi sono in anteprima, e due usciranno alin Italia con 01 Distribution: LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano (uscita: 3/04) e UNA FIGLIA di Ivano De Matteo (uscita: 24/04).Gli altriselezionati sono stati già presentati in altri festival.Raiha contribuito inoltre a produrre molti dei film presenti nella Retrospettiva dedicata a Nanni Moretti.RAIalQui di seguito l’elenco completo dei film e film documentari co-prodotti da Rainelle varie sezioni del.ROSSO DI SERAUna figlia, regia di Ivano De Matteo – cast: Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thonyuscita in sala: 24 aprileLa vita da grandi, regia di Greta Scarano – cast: Matilda De Angelis, Yuri Tuciuscita in sala: 3 aprilePER ILITALIANO – ConcorsoPer amore di una donna, regia di Guido Chiesa – cast: Mili Avital, Ana Ularu, Ori Pfeffer, Alban Ukaj, Marc Rissmann, Serhii Kysil, Anastasia Doaga, Sira Topic, Limor Goldstein, e con Vincenzo Nemolato, con la partecipazione di Menashe Noy e Moni Moshonov L’oro del Reno, regia di Lorenzo Pullega – cast: Rebecca Antonaci, Giuseppe Gandini, Marco Mario De Notaris, Eva Robin’sI colori della Tempesta, regia di Roberto Dordit – cast: Simone Liberati, Antonio Di Matteo, Rebecca Liberati, Greta Montanari, Giorgia Montanari, Alessio FranceschettiFratelli di culla, regia di Alessandro PivaI mastri, regia di Daniele De MichelePER ILITALIANO – Fuori ConcorsoIncanto, regia di Pier Paolo Paganelli – cast: Vittoria Puccini, Mia Mcgovern Zaini, Claudio ‘Greg’ Gregori e con Giorgio PanarielloUn paese ci vuole.