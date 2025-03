Lanazione.it - Bibbiena, lavori alla rotonda del Pollino

Arezzo, 10 marzo 2025 –delIl sindaco Vagnoli: «Ritardi inaccettabili» Il Sindaco Filippo Vagnoli entra nel merito del cantieredel, chiedendoRegione Toscana, una risposta su tempi e modalità. Ecco le sue parole: “Il cantiere delè iniziato tre anni fa. Siamo consapevoli che rappresenta un percorso necessario per rendere più sicuro per i cittadini del Casentino e non solo, uno dei punti più critici e più pericolosi della Statale 71. Il problema che i ritardi a oggi sono diventati eccessivi e direi inaccettabili poiché la situazione della statale, per coloro che ogni giorno si spostano su Arezzo, è diventata un percorso ad ostacoli complicato e pesante che aggiunge disagi ai lavoratori e lavoratrici e rende davvero pesante ogni spostamento verso il capoluogo di provincia.