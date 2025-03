Inter-news.it - Biasin richiama i tifosi: «Via la paura, solo orgoglio. Risultati Inter non banali!»

Leggi su Inter-news.it

Nonostante le evidenti difficoltà l’continua ad andare avanti e ad essere impegnati su tutti i fronti possibili. Il giornalista Fabrizionerazzurri, evidenziando l’importanza deiraggiunti.L’ULTIMO MESE – Ospite di Radio Sportiva, Fabrizioprova a rincuorare la tifoseria nerazzurra spiegando: «Tantidell’hanno. È vero che la squadra è stanca, perché gioca di più e ha un’età media elevata. Poi in questo momento ci sono giocatori infortunati anche di livello, che non riescono a dare il ricambio ai titolarissimi. Però nell’ambito di una stagione così impegnativa, che ci siano degli alti e dei bassi dev’essere messo in conto»., il bicchiere è mezzo pieno: parola di!GLI ULTIMI QUINDICI ANNI – Fabriziocontinua: «L’è riuscita ad andare avanti in tutte le competizioni e questo dovrebbe essere motivo di