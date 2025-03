Inter-news.it - Biasin: «Ma solo l’Inter è obbligata a vincere?! E c’è un dato di fatto»

alza la voce in merito alle troppe pressioni assegnate aldalle rivali e non. La squadra nerazzurra è peraltro in corsa su tutti i fronti.DI– Fabrizio, a Pressing, si è espresso sui nerazzurri e sul fitto calendario che dovrà affontare la squadra di Simone Inzaghi. Poi lo stesso giornalista alza un po’ la voce in merito alle troppe pressioni assegnate ai campioni d’Italia: «è stanca, il calendario è complicato, ma c’è undiincontrovertibile: a marzo c’è una squadra in corsa su tutti i fronti. Puoitutto o niente, ma sei in corsa.ha una rosa molto forte, ma bisogna rendersi conto che giocherà il doppio delle partite rispetto alle sue avversarie. Malo scudetto, scusate?! Se il Napoli quest’anno riesce alo scudetto, possiamo parlare di miracolo dopo 150 milioni spesi sul mercato?!».