Biasin analizza: «Inter stanca e il calendario non aiuta. Ma…»

di Redazione, il giornalista hato il momento dell’sottolineando come la pressione mediatica sia solo sui nerazzurrivenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Fabriziohato il momento dell’, sottolineando come al momento la pressione sia solo sulle spalle di Inzaghi.LE PAROLE DI, sì: non esistono le stagioni perfette, poi ilè complicato. Ad oggi il dato è che sei in corsa su tutti i fronti e va riconosciuto, puoi vincere tutto o niente, ma ad oggi è così nonostante tanti infortuni.L’giocherà il doppio delle partite delle avversarie. La pressione che viene messa sempre sull’, da tutte le parti si sente che deve vincere, ma è giusto sottolineare che almeno in campionato andrebbero suddivise.