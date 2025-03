Dayitalianews.com - Biancavilla, truffano contanti e gioielli ad un’anziana, arrestati

Erano riusciti a farsi consegnareda una 88enne di, con la “sceneggiatura”, ben congeniata, che prevede un primo approccio da parte di un “attore istituzionale”, in questo caso un avvocato, il quale ha contattato la vittima sull’utenza telefonica di casa, allarmandola con la falsa notizia di un grave incidente stradale provocato dal figlio. Per quel motivo, dunque, l’anziana madre, pur di evitare le spiacevoli conseguenze legali prospettate dal truffatore, ha consegnato ad un finto appartenente alle Forze dell’Ordine denaro e.Questa volta, però, i Carabinieri die quelli di Catania, sono riusciti ad arrestare i malviventi, due 19enni catanesi.Le indagini sono partite non appena la signora, dopo aver contattato il figlio, ha capito di essere stata truffata e, di conseguenza, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione locale, presentando denuncia.