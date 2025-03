Movieplayer.it - Biancaneve: i nuovi poster e due video inediti mostrano alcune famose scene della storia

Tra qualche giorno arriverà nei cinema di tutto il mondo la nuova versionedi, con star Rachel Zegler e Gal Gadot, e online sono stati condivisi dei contenuti. Il 20 marzo arriverà nei cinema italiani la nuova versione di, con star Rachel Zegler nel ruoloprincipessa e Gal Gadot in quellostrega cattiva, e online sono stati condivisi deie due. Nelle immagini promozionali si possono così vederememorabiliragazza, come il momento in cui le viene consegnata la mela avvelenata. Le nuove immagini promozionali Neidel film, inoltre, appaiono la matrigna interpretata da Gal Gadot e i tanti animali del bosco che stringono amicizia con la principessa interpretata da Rachel Zegler.