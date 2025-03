Oasport.it - Berrettini e Sonego si riscattano in doppio a Indian Wells, sorpresi Mektic/Venus

Continuano a cadere le teste di serie nel tabellone didel Masters 1000 di. Stavolta a provocare il colpo a sorpresa sono Matteoe Lorenzo, che mostrano un’ottima intesa e battono la coppia croato-neozelandese formata da Nikolae Michaelper 6-4 6-3. Al prossimo turno la storia imprevedibile di Ryan Seggerman e Patrick Trhac, alternate entrati al posto di Giron e Tien, attualmente nei 100 del ranking, già grandi protagonisti in passato a livello NCAA e che conoscono il concetto di mazzate sulla palla.Il primo break lo mettono a segno i due italiani sull’1-1, al deciding point, conche tira addosso a, il quale non riesce a contenere la volée. I due azzurri hanno forse qualche soluzione in meno rispetto ai due avversari, ma riescono a usare meglio ciò che hanno e a tenere il vantaggio nonostante una chance di riavvicinarsi da parte della coppia avversaria.