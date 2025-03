Terzotemponapoli.com - Bergomi su Sky: “Napoli forte, ma non eccezionale”

Il giudizio disulDurante la trasmissione Sky Calcio Club, Beppe, ex difensore dell’Inter e oggi opinionista, ha espresso il suo punto di vista sule sulle recenti dichiarazioni di Antonio Conte. L’allenatore salentino aveva parlato di un, manon condivide pienamente questa opinione. “Fa bene a dirlo, ma io non vedo l’eccezionalità di cui parla Conte. La squadra è, ben costruita e ben allenata”, ha affermato l’ex campione del mondo. Secondo, il valore della rosa partenopea è indiscutibile, ma non tale da giustificare definizioni entusiastiche.L’importanza di Lukaku e dei nuovi innestiha sottolineato l’impatto positivo degli acquisti estivi, con particolare attenzione a Romelu Lukaku. L’attaccante belga, già protagonista nel campionato italiano, rappresenta secondo l’ex difensore una garanzia in termini di fisicità e concretezza sotto porta.