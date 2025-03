Internews24.com - Bergomi lo fa notare: «Inzaghi buon comunicatore. Quando dice quella cosa sui 3 obiettivi…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionelo fa: «sui 3 obiettivi.». Le parole dell’ex nerazzurroBeppeparla così a Sky Calcio Club della vittoria dell’Inter col Monza e non solo.Le sue parole: «I tre obiettivi di? Ha detto 3 col sorriso, mada due anni comunica bene e non si è mai nascosto, neanche l’anno scorso. Quest’anno l’ha detto che sono su tutti gli obiettivi. Non so se l’Inter vincerà qual, ma vederla lì a marzo, anche nelle difficoltà. Fare i paragoni tra le due annate è sempre difficile, ma alla fine continua a essere lì e fare bene. Calhanoglu? Il gol fatto, recuperi, accelerazioni, a me contro il Monza è piaciuto. Da qui alla fineper me deve ruotarli tanto. Conte in 15 giorni ti dà l’impronta, gli do il merito perché è bravo, ma non è una sorpresa.