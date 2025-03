Inter-news.it - Bergomi consiglia a Inzaghi: «Ora devono giocare tutti! A partire da Asllani»

– Beppe: «La rosa profonda ce l'hanno tutte le squadre di Serie A. Vero che l'Inter ha i titolari, però sevuole competere sui fronti, deve fare Zielinski e quelli come loro.è sempre stato chiaro e onesto sugli obiettivi della squadra: competere sui fronti».