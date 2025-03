Liberoquotidiano.it - Bergamo, trovato morto in casa con segni di aggressione: sul posto i carabinieri

Il corpo senza vita di un uomo di 58 anni è statoieri mattina in un appartamento nel Comune di Valbrembo, in provincia di. Sulsono intervenuti iche indagano coordinati dalla Procura bergamasca. Il cadavere presenterebbe delle ferite alla testa compatibili con una. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.