Bercella Srl azienda spaziale Dalla Formula 2 ai voli per Marte

DALLE FORNITURE PER L’AEROSPACE e l’ESA ai telai della2 fino alla scelta di Airbus per fornire componenti essenziali alla costellazione satellitare Mda Aurora™, il primo progetto di grande portata in Europa. La storia di– saldamente ancorata alla Motor Valley emiliana e importante partner di Leonardo – è un viaggio di innovazione e visione, ispiratodeterminazione del fondatore, Franco. Negli anni ‘90, spintocuriosità per le nuove tecnologie epassione per il volo, Franco inizia a esplorare le potenzialità della fibra di carbonio, costruendo un aereo ultraleggero. Un’esperienza che segna l’inizio di un’avventura che culmina con la fondazione diSrl nel 1996 a Varano de’ Melegari, nel cuore pulsante della Motor, Food e Design Valley, in Emilia Romagna.