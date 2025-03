Today.it - Beppe Signori Academy, il campo estivo diretto dall'ex centravanti rossonero sbarca in città

Sarà presentato in una conferenza stampa, sabato 15 marzo alle ore 18 presso la Sala Rosa di via Galliani a Foggia, ilBS 188 Footballda, ex calciatore del Foggia Calcio che ha indossato la maglia rossonera per tre stagioni, due giocate in Serie B e una.