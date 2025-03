Oasport.it - Beppe Conti: “Fiducioso con Ganna e Milan. Pogacar-Vingegaard non si affrontano mai: un male per il ciclismo”

Nuovo appuntamento con la rubrica Bike Today condotta da Gian Luca Giardini sulla web TV di OA Sport. Ospite di questa puntata è il giornalista della Rai, andiamo a rileggere i passaggi salienti.Il momento delattuale: “Siamo difronte a questo fenomeno, Tadej, che aggiorna la storia del. Va all’assalto delle corse che non ha mai vinto. Vuole vincere la Sanremo, rinuncia sia alla Tirreno-Adriatico che alla Parigi-Nizza per andare in quella settimana quasi tutti i giorni a scalare Cipressa e Poggio. Il primo a far così nel 1984 fu Francesco Moser che, reduce dal record dell’ora messicano e dalla Sei Giorni dio, rinuncia alla Tirreno-Adriatico per preparare la Sanremo, che vinse”. Sempre riguardo: “Lui non vuole aspettare di mettere due chili in più per vincere la Roubaix e ci proverà già quest’anno”.