Calcionews24.com - Benevento, ufficiale l’esonero di Pazienza: il comunicato

Leggi su Calcionews24.com

L’annuncio delsuldi Michelecome allenatore dopo gli ultimi risultati ottenuti in Serie C. Tutti i dettagli Ilha ufficializzatodi Michele, ex centrocampista della Juve, dopo l’ultimo pareggio contro la Casertana.– «IlCalcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele, insieme ai suoi collaboratori: .