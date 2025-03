Movieplayer.it - Ben Affleck: "La scena di ballo in The Accountant 2? Peggio di un'acrobazia. Tom Cruise, non sei nessuno!"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore ha raccontato le riprese di unaparticolarmente frustrante sul set del sequel che uscirà nelle sale a breve In The2, Benriprende il ruolo del criminale autistico e mago della matematica Christian Wolff, e la sua performance in unaparticolare ha fatto sbellicare dalle risate e scatenato gli applausi della folla del SXSW, dove il sequel è stato presentato in anteprima mondiale. Chris di solito ha difficoltà con le donne - all'inizio del film ha persino un'esperienza difficile in un evento di speed dating - ma si ritrova sulla pista dadi un bar di campagna dopo che una donna inizia a flirtare con lui. Quando lei lo avvicina per la prima volta .