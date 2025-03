Movieplayer.it - Ben Affleck, la risposta al figlio che vuole un paio di scarpe da 6000 dollari è esemplare

L'attore ha risposto per le rime alche gli aveva chiesto undidavvero costosissime, delle Dior Air Jordan Bensarà anche un appassionato di sneakers, ma non ha intenzione di comprare ai suoi figli oggetti costosi solo perché, presumibilmente, può permetterseli. Il Premio Oscar lo ha detto chiaramente sabato, quando ha portato iltredicenne Samuel alla convention di sneaker Got Sole a Los Angeles, dove non ha colto l'occasione per comprargli undi Air Jordan 1 Dior da 6.000su cui aveva messo gli occhi. "Dovrai tagliare un sacco di prati", ha dettoa Samuel dopo aver appreso il prezzo delleda ginnastica, secondo un filmato della convention pubblicato online.ha .