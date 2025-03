Piperspettacoloitaliano.it - Belcanto chi canta veramente nella fiction: la voce cantante delle attrici

Laesalta la bellezza e l’arte della musica lirica. La serie esplora il loro ingresso nel mondo dell’Opera, un ambiente tanto affascinante quanto spietato, dove amore, sacrificio e ambizione si intrecciano nel destinoprotagoniste. La trama segue le vicende di Maria Cuoio (interpretata da Vittoria Puccini) esue due figlie, Antonia (Caterina Ferioli) e Carolina (Adriana Savarese), che fuggono da Napoli per sfuggire alla violenza del marito di Maria. Da lì in poi assistiamo alla voci strepitose3 protagoniste. Ma inchichiCasta Diva e Ave Maria ?Ladi Adriana Savarese, Caterina Ferioli e Vittoria Puccini non è quella. Ma vi sarete sicuramente chiesti chiCasta Diva o Ave Maria in? Lafemminile che doppia lediè quella del soprano Carmen Aurora Bocale.