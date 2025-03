Davidemaggio.it - Belcanto: anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 marzo 2025

© US RaiCarmine Elia ha diretto le quattro prime serate che porteranno su Rai 1 la storia di, ambientata nel mondo dell’Opera. Non è la prima volta che Rai Fiction si interessa alla musica, è già avvenuto con La Compagnia del Cigno, ma stavolta si tratta di un racconto in costume che esplorerà anche un pezzo di storia del nostro Paese, essendo ambientato a metà ‘800. Gli episodi, di cui seguono le, portano i titoli di celebri arie.quarta edi17Antonia sola contro tutti1×07 Viva Verdi: Enrico viene fermato appena in tempo da Carolina, costretta ad affrontare la dolorosa verità sul tradimento di Antonia. Il ragazzo, a causa del suo gesto, è ormai ricercato dagli austriaci e si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari.