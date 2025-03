Piperspettacoloitaliano.it - Belcanto anticipazioni ultima puntata del 17 marzo 2025, trama episodi 7-8

Con gli7-8 si conclude la fictiondi Rai 1, diretta dal regista Carmine Elia. La serie televisiva con protagonista Vittoria Puccini sta appassionando più di 3 milioni di telespettatori a settimana. Quale sarà il destino delle 3 donne ? Riusciranno a raggiungere tutti i sogni ? Ecco ledell’diin onda il 17Enrico viene fermato appena in tempo da Carolina, costretta ad affrontare la dolorosa verità sul tradimento di Antonia. Il ragazzo, a causa del suo gesto, è ormai ricercato dagli austriaci e si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari. Nel frattempo, Antonia si prepara nuovamente per il debutto ne “La Cenerentola”, sola contro tutti.