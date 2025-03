Bergamonews.it - Belcanto, 99 da battere o La musica nel cuore? La tv del 10 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 10, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”, con Vittoria Puccini.Verranno proposti due episodi dal titolo “La Cenerentola” e “Il flauto magico”. Nel primo, Carolina ha partecipato a sorpresa alla gara e ha primeggiato non solo su sua sorella, ma anche su Sarrasine, la misteriosa cantante prediletta del Principe. Dopo il successo da Richter, riceve un’offerta per il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando la gelosia della sorella.Nel secondo, Antonia, nella speranza di ottenere il ruolo della sorella ne “La Cenerentola” rivela al colonello Falez, attratto dalla ragazza fin dal loro primo incontro, il nascondiglio della rivoluzionaria Olimpia che, durante un tentativo di fuga, viene uccisa dallo stesso Falez. Enrico, distrutto per la perdita della sorella, ha dei sospetti sul coinvolgimento di Antonia e inizia a indagare per scoprire la verità.