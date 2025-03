Juventusnews24.com - Beccari in zona mista: «Aspettavo questo gol, periodo difficile. Spero sia la svolta»

GOL RITROVATO – «Aspettavo il goal da tanto, è stato un periodo un po' difficile per me ma tornare a segnare è importante proprio per la fiducia in me stessa. Lo aspettavo da tanto e sono contenta sia arrivato proprio oggi».

SVOLTA STAGIONALE? – «Spero mi dia la spinta per finire al meglio la stagione, mi serviva un segnale di fiducia quindi spero possa essere la svolta»