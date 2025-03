Inter-news.it - Bastoni tra Feyenoord e Monza scopre una nuova continuità fisica

Le due sfide conhanno visto Inzaghi gestirein modo diverso rispetto alle abitudini. Ricevendo una risposta interessante. DOPPIA NOVITÀ – Alessandroè stato un grande protagonista delle ultime due partite dell’Inter. Conil mancino si è scarificato in un ruolo nuovo, ed è stato tra i migliori in campo entrambe le volte. Oltre al giocare come esterno a tutta fascia però c’è stata anche un’altra novità nella gestione del giocatore. Che riguarda il suo minutaggio.GESTIONE DIVERSA – La gestione del mancino infatti è stato un grande tema nell’ambiente Inter nelle ultime settimane. Inzaghi fa di tutto per preservare il giocatore, trovandogli minuti di recupero come può. Questo porta spesso a sostituzioni negli ultimi minuti, come successo col Napoli.