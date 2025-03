Iodonna.it - «Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io»

A 40 anni Belen Rodriguez sa perfettamente chi è e che cosa vuole dalla. Protagonista in tv di Only fun Comico show, sul Nove, nel privato rivela: «Sono sola da un po’». Nessun fidanzato. In questo momento la rende felice veder crescere i suoi figli. E ride solo per loro. L’amore, però, non è un ricordo archiviato. E, in un’intervista a Repubblica, spiega che tipo di uomo vorrebbe. Belen Rodriguez, troppo sensuale? Lo spot in lingerie in uno storico palazzo milanese X Leggida single: come “farsi scivolare addosso” il giudizio altrui quando si è da soli ›da single: autonomia finanziaria, che cos’è e come raggiungerla? Belen Rodriguez torna single: «Vorrei un uomo serio»«Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio».