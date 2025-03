Thesocialpost.it - Bassetti: “Papa Francesco è in una situazione grave, potrebbe non tornare più quello di prima”

si trova in unacritica, e secondo l’infettivologo Matteo, è improbabile che possa recuperare completamente dal punto di vista respiratorio. Il messaggio audio registrato dal Pontefice, diffuso nei giorni scorsi, riflette la sua volontà di comunicare ai fedeli le sue condizioni di salute. Con una voce debole, ilha espresso la sua gratitudine per le preghiere ricevute: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Questo messaggio, in spagnolo, è stato registrato il 6 marzo nella sua camera al Policlinico Gemelli di Roma.Tuttavia, per il direttore delle Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, il professor, ilrimanere dipendente dall’ossigeno.