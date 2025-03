Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, lunedì vincente nel big match contro Trento

Va allaSegafredoil monday night della Serie A 2024-2025. La squadra di Dusko Ivanovic guida per tutta la partitala Dolomiti Energia Trentino e vince per 80-75, prendendosi in questo modo la vetta della Serie A in coppia con Brescia dopo 21 giornatePrime fasi molto equilibrate, con Shengelia da una parte e Cale dall’altra che cercano ognuno di fare il loro. Le V nere provano la fuga con Diouf e Polonara (16-9), mariesce a restare lì con Ford, pur finendo a un certo punto sotto di nove punti. L’attacco bolognese è (quasi) insolitamente a ritmo alto, fatto che però non spaventa gli ospiti nel momento in cui Forray piazza la tripla che chiude il primo quarto sul 26-20.Nel secondo periodo Polonara ne mette quattro in serie ed è 30-20, solo che Niang e Lamb (tre liberi) rimettono in scia