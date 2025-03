Sport.quotidiano.net - Basket serie c toscana. Weteche’s Fides scatenata asfalta il Bottegone Pistoia 102 a 66: è la vittoria numero 21

In una Wetech’s Arena colorata dal giallo delle mimose e con la squadra femminile di miniche ha accompagnato il quintetto maschile sul parquet, laMontevarchi non ha dato scampo al, battuto sonoramente per 102 – 66. La striscia di vittorie consecutive dall’avvio della, Conference Nord Ovest, arriva a 21 e i valdarnesi dei coach Paludi e Parigi, con 42 punti si portano a 10 di distacco alla Pallacanestro Prato. Solo nei primi 5 minuti gli ospiti tengono botta. Poi è dominio Wetech’s con menzioni speciali per il trio Tommy Sereni – Malatesta – Neri che supera quota 20 a referto, e per il giovanissimo Francini, promosso nel quintetto base e alla fine in doppia cifra con la soddisfazione di segnare il centesimo punto. Eloquenti i passaggi dell’incontro: 24 – 9 nel primo parziale, 52 – 29 all’intervallo e 81 – 53 a fine del terzo game.