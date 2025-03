Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. Chiusi cade per la terza volta di fila. Roma ringrazia

70 LUISS72: Si. Longetti, Criconia 10, Ceparano 2, Renzi 6, Sa. Longetti, Fall 4, Chapelli 6, Fazioli 5, Ius 2, Gravaghi 17, Raffaelli 8, Rasio 10. Allenatore Zanco. LUISS: Pugliatti 2, Rocchi 3, Bottelli 9, Villa 5, Fallucca 13, Pasqualin 9, Jovovic 7, Barbon, Cucci 16, Salvioni 8, Graziano. Allenatore Paccariè. Arbitri: Valletta, Marianetti. Parziali: 15-25, 33-32, 55-48.– Terzo ko consecutivo per la San Giobbe. Luisspassa di misura al’Estra Forum (72-70) al termine di una partita con tanti colpi di scena. Per i Bulls sarà quanto mai salutare la settimana di pausa (Final four di Coppa Italia) per ricaricare le pile e recuperare energie, fisiche e mentali, spese in grande quantità in questo segmento di stagione. Avvio difficile: Luissavanti subito di sei lunghezze con Cucci che confeziona un gioco da tre punti, poi anche sopra di quindici quando Bottelli va a segno per il 24-9 ospite.