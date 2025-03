Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Germani in vetta da sola per una notte. Brooks trascina l'Olimpia Milano

Bologna, 9 marzo 2025 – In attesa del match di cartello del 21° turno (tutto a tinte bianconere) tra la Virtus Bologna e la Dolomiti Energia Trento – in programma domani sera alle ore 20 alla Segafredo Arena –, laBrescia si è presa almeno per unalain solitaria del campionato diA diin solitaria sbancando Pistoia 97-84: il match è stato di a senso unico, perché i lombardi lo hanno indirizzato in maniera decisa con un parziale di 26-12, scavando un solco che Pistoia non è più riuscita a colmare. Monumentale, tra i biancoblù, la prestazione del lungo Miro Bilan, che ha chiuso con 20 punti, 17 rimbalzi e 8 assist per un complessivo 40 di valutazione. A dargli man forte Demetre Rivers con 21 punti e Amedeo Della Valle che, con i 19 mandati a bersaglio, ha infranto il muro dei 4000 punti inA.