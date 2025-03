Basket Serie A 2024 25 | la Virtus Bologna torna in vetta alla classifica Trento ko nel big match

Leggi su Sportface.it

Lain testagrazie al successo 80-75 contro la Dolomiti Energianel posticipo della ventunesima giornata della/2025 di. Era alta la posta in palioSegafredo Arena, con entrambe le squadre appaiate e in sciaGermani Brescia capolista; ne è uscita una gara di alto livello, che le V nere hanno condotto per tutti e i 40?, senza però riuscire mai a staccare definitivamente la coriacea formazione di Paolo Galbiati.Mvp di serata Isaia Cordinier, autore di una prova maiuscola da 23 punti e 7 assist. In casasina vanno in doppia cifra anche Achille Polonara con 13 punti e Marco Belinelli a quota 11; latosono quattro gli uomini in doppia cifra: il migliore è Anthony Lamb con 15 punti e 9 rimbalzi, ma a quota 15 c’è anche Eigirdas Zukauskas con 5/8 da tre; sono 13 i punti di Saliou Niang e 11 quelli di Jordan Ford.