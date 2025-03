Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa insegue senza fortuna Sancat Firenze, dopo un avvio fiacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 10 marzo 2025 – Sta sconfitta, in una stagione da dimenticare, per il CUSCosmocare, in casa con, nell’ottava giornata di ritorno del campionato diC. I ragazzi di coach Scocchera hanno scontato un, che ha reso vani i successivi tentativi di ricongiungimento, lasciandoli così all’ultimo posto in classifica. La sorte si è accanita con gli universitarini, ora distanti 4 lunghezze da CUS, che ha vinto di misura a Prato, e da Pontedera, sul cui campo i gialloblù tenteranno un ultimo disperato successo nel prossimo turno, per evitare la retrocessione diretta. LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Siena, Carpitelli e Quarta, il quintettono subisce inla maggior potenza di fuoco dei fiorentini, autori nel primo quarto di 2 triple, 6 canestri e 4 liberi, a fronte della sola bombana di Siena, 2 canestri e 4 tiri in lunetta di Ciano (12-22).