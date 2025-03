Sport.quotidiano.net - Basket, in DR2 il GMV supera in casa Piombino e si mantiene in corsa per i play-off

Pisa, 9 marzo 2025 – Un GMV molto approssimativo e poco motivato, non ha brillato nella gara interna contro il modesto, vincendo grazie ad un parziale nell’ultimo quarto, dopo un match in cui non è mai riuscito a staccare gli ospiti. Forse danneggiati dalla pausa dello scorso fine settimana, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli si mantengono così a ridosso della testa, nel girone A del campionato di divisione regionale 2, in attesa del recupero di mercoledì prossimo, sul campo della Dinamo Rosignano, che segue in classifica i biancoverdi, nella volata per la conquista dei-off. LA CRONACA – Contro una squadra ospite in evidente emergenza, giunta a Ghezzano con soli sette giocatori, gli atleti dihanno sottovalutato gli avversari, penultimi del girone, con una partenza fiacca e superficiale.