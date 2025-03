Tg24.sky.it - Basket, ex campione di Nba e Olimpia arrestato a Milano per atti persecutori

Samardo Samuels è statocon con l'accusa di aver terrorizzato i vicini con comportamenti minacciosi e. L’ex stella del, che in Italia ha vinto lo scudetto nel 2014 con l’, è stato portato via la sera di sabato 8 marzo dal suo appartamento in zona Farini, nel capoluogo lombardo. Secondo le testimonianze dei vicini che lo hanno segnalato alle autorità, Samuels ascoltava musica alta e beveva alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in un cortile terrorizzando una famiglia del suo condominio, che si è vista costretta a rifugiarsi nel seminterrato del palazzo senza poter rientrare in casa e ha quindi chiesto aiuto al 112.