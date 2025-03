Anteprima24.it - Basket DR1, brutto ko casalingo per la Meomartini

Tempo di lettura: 2 minutiBrutta sconfitta casalinga quella rimediata dallal’8 marzo contro Maddaloni. L’incontro si è chiuso col punteggio finale di 48-76.Giuliano De Martino e compagni hanno iniziato la partita piazzando subito un break di 9-1, ma questo è stato l’unico slancio positivo dell’intera partita. Poco dopo, infatti, hanno subito un parziale di 8-0, che ha portato la gara sul 9 pari e da quel momento non sono più riusciti a tornare in vantaggio. Al contrario, gli atleti allenati da coach Massimo Tipaldi hanno iniziato ad incassare svantaggio, fino ad arrivare all’intervallo sul -15 (21-36).Nei due periodi successivi il trend è rimasto lo stesso e il nervosismo l’ha fatta padrone: allasono stati fischiati 4 falli tecnici e l’espulsione di Giovanni Campanelli per somma di falli (tecnico + antisportivo).