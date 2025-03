361magazine.com - Basket, arrestato l’ex giocatore di Milano Samardo Samuels

Accusato di stalkingQuandoha visto la polizia ha detto: “I’m not a criminal, I’m a champion”, ovvero non sono un criminale, sono un campione.In passato,ha vestito la casacca dell’Olimpiae ha giocato in NBA ai Cleveland Cavaliers. L’arresto è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo nel condominio di Via Farini, a, dove oggi vive.A fare la segnalazione una donna di 48 anni, nascosta nel seminterrato del palazzo dove vive con la famiglia, spaventata dal comportamento delcestista., all’arrivo della polizia beveva nel cortile, ascoltava musica ed era in stato confusionale.Ilha già dei precedenti e ora è statoper stalking, atti persecutori e per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.