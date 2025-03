Zon.it - Baronissi dice no all’alcolismo. Secondo incontro di ‘Medicina in Comune’ dedicato ai giovani e alle scuole”

Il Comune diconferma il proprio impegno nella promozione della salute e nella prevenzione con ildel ciclo “Medicina in Comune”, iniziativa sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno DipMed. Il nuovo appuntamento, in programma il 12 marzoore 16:00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo di Città, saràa un tema di fondamentale importanza: l’alcolismo. L’evento, condotto dalla Dott.ssa Antonella Santonicola, ricercatrice in Gastroenterologia presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università di Salerno, si concentrerà sugli effetti devastanti dell’abuso di alcol, un fenomeno che incide profondamente sulla salute pubblica, con ripercussioni fisiche, mentali e sociali. L’sarà aperto a tutta la cittadinanza e sarà fruibile anche online, con particolare attenzione agli studenti edel territorio.