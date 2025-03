Internews24.com - Ballotta si espone: «Come sappiamo tutti è l’Inter la candidata principale per lo scudetto, sul Napoli e sull’Atalanta penso questo»

di RedazioneL’ex portiere di Inter e Lazio, Marco, ha voluto dire la sua sulla squadra favorita alla lottain Serie AIntervistato in esclusiva per JuventusNews24, l’ex portiere di Inter e Lazio, Marcoha voluto dire la sua sulla lottadi quest’anno in Serie A che coinvolge anchee Atalanta.LA FAVORITA PER LO? – «laper lo. I nerazzurri sono la squadra più attrezzata e hanno già la mentalità costruita per vincere. Ilè anche una squadra tosta: sono tutte su un filo leggero di equilibrio. Anche la stessa Atalanta ci ha abituato negli scorsi anni a filotti di vittorie importanti proprio inperiodo. La Juventus fa bene a crederci».SULLA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI DELLA JUVE – «Il problema è che non c’è mai pazienza.