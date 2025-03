Sport.quotidiano.net - Balleello, Geroni e Montanaro affondano la diretta rivale San Marino. All’orizzonte la sfida con l’Imolese. Sasso Marconi, a forza tre fuori dalla zona rossa

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per ildi Ivan Pedrelli che, al ‘Carbonchi’, batte 3-2 laSane compie così un sensibile balzo in avanti in chiave permanenza in categoria. I padroni di casa partono forte e, dopo soli quattro giri di orologio, trovano il vantaggio: èad avventarsi su una sfera vagante in area e a spedirla di potenza alle spalle di Branduani. Smaltito lo choc per il quasi immediato svantaggio, il team di Oberdan Biagioni si riversa con rabbia nella metà-campo avversaria, ma la difesa locale è brava a vanificare tutti i tentativi offensivi ospiti. Al contrario, al 28’, sono i gialloblù locali a rendersi pericolosi con un diagonale di Jassey su assist diche sbuccia il palo. Al 37’ il Santrova il pari: sugli sviluppi di un’azione insistita, il terzino di casa Mambelli trova una deviazione sfortunata che beffa il proprio portiere.