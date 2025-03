Liberoquotidiano.it - Ballando con le stelle, verso la rivoluzione: Luisella Costamagna sgancia la bomba

Il successo dicon leè tale, tra polemiche sui social e risse in studio, che la Rai starebbe pensando a uno spin-off, un programma costola dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci di cui manterrebbe i giurati vip. A rivelarlo, intervistato daa Tango, su Rai 2, è proprio uno dei membri del cast di, Ivan Zazzaroni. "Lo spin off - ha detto il celebre giornalista, direttore del Corriere dello Sport -, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo (De Andreis, autore di, ndr)". Sarebbe una sorta di versione primaverile dello show-madre. Latra leha partecipato da concorrente nell'edizione del 2022, vincendo una delle stagioni peraltro più controverse della storia: a lungo infortunata, era tornata in tempo per i ripescaggi per poi qualificarsi per la finalissima e vincerla, con Selvaggia Lucarelli che aveva imbastito un "processo" a giuria e televoto già dai minuti successivi al verdetto.