Superguidatv.it - Ballando con le stelle, arriva il nuovo spin-off: trapelano tutte le anticipazioni!

É in arrivo unoff dicon lepensato per la stagione primavera-estate, e a rivelarne il cast é inaspettatamente un giudice storico del dancing show!con leraddoppia con il suo-off, prima del ventennaleEbbene sì, Ivan Zazzaroni, ospite a Tango – format di Luisella Costamagna – registra lo spoiler secondo cui looff primaverile dicon leavrebbe la medesima giuria della versione original dello show di casa Rai.In giuria, quindi, nel cast dei giurati della nuova edizione diin arrivo si aggiungono a Ivan, anche Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Almeno questo é stando a quanto anticipato, in via esclusiva assoluta:“Looff, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis, autore di