Dayitalianews.com - Bagni intasati in aereo, volo rientra dopo 2 ore

Leggi su Dayitalianews.com

quasi due ore di, undell’Air India, partito da Chicago e diretto a New Delhi, è stato costretto a invertire la rotta e tornare indietro a causa di problemi ai servizi igienici. I passeggeri a bordo hanno vissuto una vera e propria disavventura quando,circa un’ora e 45 minuti dal decollo, l’equipaggio si è accorto che otto delle dodici toilette disponibili tra classe economy e business erano inutilizzabili a causa di un’intasatura. Di fronte alla criticità della situazione, il comandante ha deciso di farre ilall’aeroporto di partenza.Il personale della compagnia ha scoperto che neierano stati abbandonati indumenti, sacchetti e stracci. Al rientro a Chicago, i passeggeri sono stati sistemati in un hotel per la notte, per poi riprendere ilil giorno successivo, affrontando un viaggio di circa dieci ore.