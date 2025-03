Bagnaia-Marquez spunta il patto | segreto svelato

Leggi su Sportface.it

Ildi casa Ducati è statoiltra Francescoe Marc Márquez. I piloti hanno ammesso. In questa stagione, la Ducati vanta nella propria scuderia la bellezza di 11 titoli iridati, ben otto di Marce tre di Francesco “Pecco”. Dopo gli ottimi test invernali e la prima gara del mondiale, i riflettori della MotoGP al momento sono rivolti sul campione spagnolo. L’ex pilota della Honda sta facendo parlare di sé, lanciando dei chiari segnali ai rivali in lotta per il titolo. Le prime sensazioni date da Marc sono state più che positive. Il campione spagnolo sembra essere tornato ai suoi livelli, come dimostrano appunto le prime uscite. C’è iltra: i piloti della Ducati hannotutto! In occasione della gara inaugurale Buriram, Marcsi è preso completamente la scena, mettendo a segno una pirotecnica tripletta: pole position, vittoria e giro veloce.