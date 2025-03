Dilei.it - Azzurro pastello mania: i capi e gli accessori da non perdere

Leggi su Dilei.it

Sullo sfondo la natura ancora incerta, a darci in pasto il primo agognato assaggio di primavera è, come sempre, la moda che, con il suo consueto giocar d’anticipo, porge grandi gioie agli inguaribili fashion addicted sognatori che non attendono altro che l’ufficiale apertura della bella stagione per dare spettacolo, esibendo tutto ciò che nei mesi passati hanno accumulato nel proprio arsenale.Pare che sia finalmente giunto il momento di iniziare ad accantonare i cupi toni invernali per far spazio, poco a poco, a qualche frizzante guizzo di colore: a vestire il ruolo di attuale protagonista sulle passerelle di stagione così come nel panorama streetwear ed a cavallo dei red carpet del periodo è lo stesso colore del cielo: noto al mondo con l’inglesismo baby blue – o, in gergo comune, come– il celeste sta oltrepassando indisturbato il proprio piccolo angolo di cielo invernale, convinto ora più che mai a prendersi la scena spazzando via il grigiore a farla sino ad ora da padrone.